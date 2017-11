Ruim dertig vluchten met noodhulp geblokkeerd in Jemen ADV

De internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië heeft volgens de Verenigde Naties in de voorbije dagen 32 geplande vluchten met humanitaire hulp voor Jemen geblokkeerd. Enkel vluchten naar de zuidwestelijke stad Aden waren mogelijk. Op nieuwe aanvragen voor humanitaire hulp komt er van de coalitie geen reactie meer.

Begin november startte de Arabische coalitie een blokkade van de zee- en luchthavens in Jemen, nadat de Houthi-rebellen, die vooral in het noorden van Jemen grote delen in handen hebben, een raket hadden afgevuurd op de internationale luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad.

Na oproepen van de internationale gemeenschap en ngo's werden die blokkades gedeeltelijk opgeheven. Zo waarschuwde de VN voor "de grootste hongersnood die de wereld in decennia heeft gezien" als de noodhulp niet werd toegelaten.

In Jemen woedt al sinds 2014 een burgeroorlog. Sjiitische Houthi-rebellen vechten er tegen aanhangers van president Abd Rabu Mansour Hadi. Die laatsten krijgen sinds 2015 luchtsteun van de Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië.