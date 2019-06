Ruim dertig kinderen overleden aan hersenontsteking in India SVM

12 juni 2019

13u56

Bron: Belga 0 In de afgelopen tien dagen zijn in het noorden van India minstens 31 kinderen gestorven aan een hersenontsteking. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens wetenschappers is een toxine in lycheezaad de mogelijke oorzaak.

De sterfgevallen vonden plaats in het district Muzaffarpur in de staat Bihar, waar veel lycheeboomgaarden zijn. Elk jaar doen er zich daar in de maanden mei tot en met juli gelijkaardige gevallen voor. In die periode valt ook de oogsttijd van de lychee.

In totaal overleden al 24 kinderen aan een hersenontsteking in het universitair ziekenhuis Sri Krishna, zeven anderen stierven in een privéziekenhuis. Nog zowat veertig kinderen met gelijkaardige symptomen worden op dit moment behandeld.