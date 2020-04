Ruim de helft minder passagiers op Heathrow in maart

JG

14 april 2020

10u52

Bron: Belga

0

De Londense luchthaven Heathrow, de drukste luchthaven van Europa, heeft in maart ruim de helft minder passagiers over de vloer gehad dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel van de circa 3 miljoen reizigers waren terugkeerders. Het andere vliegverkeer ligt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus al weken vrijwel stil.