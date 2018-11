Ruim 90 kilo vuurwerk gevonden in Tilburgse slaapkamer kg

30 november 2018

14u21

Bron: Belga 0 In een huis in het Nederlandse Tilburg is gisteren een fikse hoeveelheid vuurwerk gevonden. De vondst werd gedaan in de slaapkamer van de zoon des huizes. Een deel van het vuurwerk werd in België gekocht.

In die slaapkamer lag in totaal 93,5 kilo vuurwerk, waarvan 63,5 kilo “zwaar” en illegaal vuurwerk zoals cobra's en mortierbommen. Het spul kwam uit Polen, België en Duitsland.



Daarna vonden agenten nog eens 49 kilo vuurwerk in een woning in het Brabantse dorp Udenhout, zo’n tien kilometer verderop. Daarvan was zo'n 35 kilo zwaar en illegaal.



Alle vuurwerk is in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt.

