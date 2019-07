Ruim 800 toeristen geëvacueerd bij zware hotelbrand in Mallorca: “Zelfs het plafond was gesmolten” AW HR

02 juli 2019

10u21

Bron: ANP, AD.nl 56 Vanwege een brand in een hotel op het Spaanse eiland Mallorca zijn zo'n 800 mensen geëvacueerd. Zes mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en ongeveer dertig anderen zijn onderzocht nadat ze rook hadden ingeademd, meldt de Diario de Mallorca. Onder de hotelgasten ook een aantal Nederlanders die angstige momenten meemaakten: “Zelfs het plafond was gesmolten”.

De brand brak uit in een keuken op de eerste verdieping van hotel Whala Beach - dat vooral bij Duitse toeristen in trek zou zijn - in de badplaats El Arenal. Dat ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Uit voorzorg werden meer dan 670 gasten van het hotel, en ongeveer 130 van het aangrenzende hotel Gracia, geëvacueerd.



Mogelijk is de brand in een van de kamers uitgebroken. In totaal raakten er 67 vakantiegangers onwel door inademing van de rook en de hoge temperatuur, meldt de Spaanse nieuwssite Arabalears.cat. Daarvan moesten er 14 met lichte verwondingen naar het ziekenhuis voor behandeling. Anderen werden ter plaatse onderzocht.

Zwarte rook

Volgens de Nederlandse Amy Mandersloot, die zich samen met een vriendin in het aangrenzende hotel Gracia bevond, kwam er rook uit de gangen van de bovenverdiepingen. De kamer die de dames boekten, bevond zich tegenover de kamer waar de brand uitbrak. “Zelfs het plafond was gesmolten”, vertelt Amy.



Amy en haar vriendin werden na het uitbreken van de brand gewekt door geroep. Daardoor wisten ze heelhuids uit het hotel te komen. De Nederlandse vertelt dat hotel Whala Beach, waar veel Duitsers en meerdere Nederlanders zitten, geen brandtrappen of nooduitgangen heeft. Gasten die vastzaten op de met rook gevulde gangen zouden aangeklopt hebben bij andere kamers en op de balkons zijn geklommen.

Uur wachten op hoogtewerker

Verder zou het nog eens een uur geduurd hebben voordat de hotelgasten met een hoogtewerker omlaag werden geholpen. Sommige van hen hadden zwarte armen van de rook. De Nederlandse Amy, die vandaag terug naar huis vliegt, kon rond half acht naar haar kamer. Gasten van Whala Beach zouden nog niet terug mogen. Schoonmakers lopen rond met mondkapjes en hebben de ramen opengezet om te luchten.

Brandweerlieden kregen het vuur volgens lokale media na enkele uren onder controle. Een aantal geëvacueerden kon rond 08.30 uur weer terugkeren naar het hotel.



Of er Belgen onder de geëvacueerden en gewonden zijn, is nog niet duidelijk. Eventuele slachtoffers kunnen vermoedelijk terugvallen op hun touroperator en reisverzekeraar.

