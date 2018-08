Ruim 800 Franse bruggen 'staan op instorten' Frank Renout

15 augustus 2018

20u54

In vakantieland Frankrijk kennen honderden bruggen zo'n slechte staat van onderhoud, dat instortingsgevaar dreigt. Stom toeval: de Franse regering heeft daarom kort voor de brugramp in Genua een grootschalig renovatieplan voorgesteld. Het budget voor onderhoud wordt met ingang van volgend jaar met zo'n 25 procent verhoogd.

De Franse overheid beheert 12.000 bruggen in heel het land. "In 7 procent van de gevallen is de staat van de brug zó slecht, dat op termijn het gevaar van instorting bestaat", aldus het Ministerie van Transport. Omgerekend gaat het om 840 potentieel levensgevaarlijke bruggen, verspreid over Frankrijk. "De kans is groot dat deze preventief gesloten moeten worden voor vrachtwagens of zelfs voor alle verkeer."



Volgens het ministerie zijn er bij nog eens bijna 4.000 bruggen gebreken geconstateerd. Maar die zouden met relatief eenvoudige reparaties hersteld kunnen worden.



De cijfers komen uit een rapport dat vorige maand werd gepresenteerd door de Franse regering, maar dat toen nauwelijks werd opgemerkt. Door de ramp in Genua zijn de Franse cijfers nu wèl in de schijnwerpers komen te staan.

Onaanvaardbare risico’s

De afgelopen jaren besteedde de Franse overheid gemiddeld 666 miljoen per jaar aan het onderhoud van bruggen en wegen. "Dat is te weinig en leidt onvermijdelijk tot toenemend gevaar voor de gebruikers", aldus het ministerie van Transport. "Als niks extra’s wordt gedaan, ontstaan onaanvaardbare risico’s."

Dit jaar werd 800 miljoen uitgetrokken voor onderhoud van de openbare wegen en bruggen die worden beheerd door de overheid. Vanaf volgend jaar wordt dat 1 miljard per jaar, beloofde minister Elisabeth Borne.

Zij baseerde zich onder meer op een rapport van externe onderzoekers. Twee Zwitserse bureaus namen het Franse beleid onder de loep en constateerden ‘een chronisch gebrek aan investeringen in onderhoud’. Het Ministerie van Transport onderschreef dat: "Gemiddeld wordt een brug in Frankrijk pas gerepareerd 22 jaar nadat de eerste gebreken worden geconstateerd."