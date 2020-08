Ruim 8.000 personen in Frankrijk geregistreerd als geradicaliseerd, 32 aanslagen verijdeld sinds 2017 NLA KVE

31 augustus 2020

16u41

Bron: ANP, Belga 3 Meer dan 8.000 mensen staan in Frankrijk geboekt wegens vermoedelijke terroristische radicalisering. De terreurdreiging op Frans grondgebied blijft zo “extreem hoog”, zei minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin maandag bij een bezoek aan de binnenlandse geheime dienst in Parijs.

Sinds 2017 zouden 32 geplande aanslagen zijn verijdeld. “We zullen nooit opgeven om deze vijanden te vervolgen”, zei Darmanin. De strijd tegen terreur is een prioriteit van zijn regering.

Woensdag begint in Parijs het proces tegen de vermoedelijke helpers bij de aanslag op het satirische magazine Charlie Hebdo, en de aanslagen in de nasleep daarvan. In totaal stierven daarbij zeventien slachtoffers. Ook de drie islamistische daders werden doodgeschoten.

Darmanin noemt het proces historisch. In Frankrijk zijn er al een paar jaar islamistische gemotiveerde terreuraanslagen. Daarbij kwamen al ruim 250 slachtoffers om het leven.

