Ruim 70 bosbranden houden lelijk huis in Zuidwest-Australië kv

19 augustus 2018

05u58

Bron: Belga 0 In het zuidoosten van Australië bestrijdt de brandweer al voor de vierde dag op rij meer dan zeventig natuurbranden langs de kust. Duizenden, vooral vrijwillige, brandweermannen en -vrouwen proberen gebouwen te vrijwaren van de vlammen, die worden aangewakkerd door de wind die waait met een aanhoudende snelheid van 60 kilometer per uur.

Honderden mensen werden aangeraden om hun huizen te verlaten. Met name in Port Stephens, op 185 kilometer ten noorden van Sydney, en Bemboka, op 470 kilometer ten zuiden van Sydney is de dreiging groot.

Het is erg ongewoon dat in de winter zoveel bosbranden uitbreken in Nieuw-Zuid-Wales. In de staat heerst echter al maandenlang ernstige droogte. Bovendien was augustus aanzienlijk warmer dan gemiddeld.

Bij het bestrijden van het vuur kwam afgelopen vrijdag nog een piloot van een blushelikopter om. De lijn met waterreservoir was blijven hangen in een boom.