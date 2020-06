Ruim 70.000 coronadoden in Latijns-Amerika en Caraïben IB

11 juni 2020

02u26

Bron: Belga 0 In Latijns-Amerika en op de Caraïben zijn al meer dan 70.000 doden gevallen door het coronavirus, waarvan de helft in Brazilië. Dat blijkt uit een telling van AFP op basis van de officiële cijfers van de landen.

In de regio zijn bijna 1,5 miljoen besmettingen geregistreerd. Er vielen 71.104 doden, waarvan 39.680 in Brazilië. Dat is derde zwaarst getroffen land ter wereld. Volgens de wetenschappelijke gemeenschap zijn die cijfers zonder twijfel nog een onderschatting.

Het zwaarst getroffen land is de VS, met meer dan 2 miljoen besmettingen en minstens 114.834 doden. Dat melden de statistiekenwebsite Worldometers en persbureau Reuters op basis van eigen berekeningen.