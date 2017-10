Ruim 7.000 Rohingya die geblokkeerd waren, overgebracht naar kampen EB

13u46

Bron: ATS 0 REUTERS Meer dan 7.000 Rohingya die sinds enkele dagen in moeilijke omstandigheden geblokkeerd zaten in Bangladesh, zijn overgebracht naar kampen. Ze werden gisteren door militairen begeleid, zo melden de Verenigde Naties.

In totaal zitten ongeveer 800.000 Rohingya-vluchtelingen in kampen in het district Cox's Bazar. 589.000 van hen zijn in de laatste twee maanden aangekomen, en duizenden Rohingya zouden nog onderweg zijn vanuit Myanmar, waar het leger een offensief heeft gestart tegen de moslimminderheid.

"De vluchtelingenstroom is niet afgenomen", aldus een woordvoerder van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR). "De omvang en de snelle evolutie van deze crisis zijn ongezien."

Bangladesh heeft gisteren nog bevestigd aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dat het zich zal blijven inzetten om vluchtelingen op te vangen. Het land wil ook nieuwe oplossingen zoeken voor de Rohingya die nog zullen arriveren, zoals het oprichten van kleinere kampen.

Donorconferentie

De Rohingya bevinden zich in Bangladesh momenteel in 28 kampen en een honderdtal opvangcentra. Het HCR heeft ondertussen al ongeveer 250.000 vluchtelingen geïdentificeerd, en heeft ook al verschillende vliegtuigen met hulpgoederen naar het land gestuurd. De Verenigde Naties vragen 434 miljoen dollar (368 miljoen euro) voor de hulp aan de Rohingya. Maandag vindt in Genève een donorconferentie plaats.