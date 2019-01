Ruim 600 gevallen van levensgevaarlijk ebolavirus in Congo bvb

04 januari 2019

15u11

Bron: Belga 0 In het oosten van Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ondertussen meer dan 600 mensen besmet met het levensgevaarlijke ebolavirus, waarvan 560 gevallen bevestigd en 48 gevallen waarschijnlijk zijn, zo deelde de WHO vandaag in Genève mee. Sinds de uitbraak van de epidemie in augustus zijn 365 mensen aan de ziekte gestorven, onder wie achttien hulpverleners.

De meerderheid van de nieuwe gevallen trad in steden en stedelijke omgevingen in het noordoosten van het land op. Het beperken van de koorts, die door bloedingen gekenmerkt wordt, is in de provincie Noord-Kivu bijzonder moeilijk omdat verscheidene gewapende groepen actief zijn in dit gebied, dat rijk is aan grondstoffen.

Volgens de WHO is dit inmiddels de op één na zwaarste uitbraak van ebola in de geschiedenis. Bij de tot dusver grootste epidemie in het westen van Afrika stierven in 2014 en 2015 meer dan 11.000 mensen.



Volgens de WHO werden de inspanningen tegen een verdere verspreiding van ebola ook belemmerd door de bloedige protesten rond de presidentsverkiezingen van vorige zondag. Betogers protesteerden tegen het uitstel van de stembusgang en vielen onder meer een ziekenhuis in de stad Beni aan. Daardoor konden minder inentingen worden uitgevoerd, deelde de WHO mee. De organisatie vreest dat de onrust in het land de vooruitgang in de strijd tegen de levensgevaarlijke koorts zal tenietdoen.