Ruim 60.000 euro per maand: zo veel halen 'professionele bedelaars' in Dubai op

Bron: The Khaleej Times 381 RV In het rijke emiraat strijken sommige 'schooiers' tot 60.250 euro per maand op. Op zoek naar een lucratief bijbaantje? Dan kan u het misschien eens proberen als bedelaar in Dubai. In het rijke emiraat strijken sommige 'schooiers' tot 60.250 euro per maand op. Het hoeft geen betoog dat achter deze winstgevende 'bijverdienste' organisaties schuilgaan die flirten met de illegaliteit.

Deze 'professionele bedelaars', zowel mannen als vrouwen, komen aan in Dubai met een perfect legaal toeristenvisium. Hiermee mogen ze drie maanden in het land verblijven en gaan ze bedelen. En vermits de doorsnee inwoner van het emiraat goed bij kas is, blijken ze ook erg vrijgevig. Een bedelaar strijkt per maand tot 270.000 Dirham op, omgerekend 60.250 euro.

Het kan niet anders dan dit winstgevende handeltje ook de georganiseerde misdaad aantrekt. Er zijn berichten van Arabische en Aziatische bendes die 'bedelaars' rekruteren. Zij voorzien hen van een toeristenvisum en posteren hen op de beste plaatsen om te bedelen. Uiteraard gaan de bendeleiders met het grootste deel van de poen lopen.

Medelijden wekken

De bedelaars krijgen de opdracht om een 'prooi' uit te zoeken die er rijk uitziet. Vervolgens moeten ze hen een hartverscheurend verhaal op de mouw spelden, genre "mijn familie moet op straat slapen" of "ik kom uit oorlogsgebied en moet mijn gezin geld opsturen". Eens ze hun prooi rond hun vinger hebben gedraaid, vragen ze geen 10 of zelfs 100 Dirham, maar gaan ze voor de volle 1.000 Dirham, zo'n 220 euro, of meer. En meestal krijgen ze ook deze bedragen van hun door medelijden overmande prooi.

"Ze overtuigen de mensen met hun verhalen en winnen hun sympathie", zegt Nawal Al Naqbi, een inwoner van Dubai aan The Khaleej Times. "Ik heb me aanvankelijk ook laten doen. Maar gaandeweg zag ik dat er een systeem achter zat en gaf ik geen geld meer".

Illegaal

Bedelen is illegaal in Dubai en de autoriteiten doen er alles aan om het fenomeen aan te pakken. Zeker nu duidelijk wordt hoeveel geld er uit de zakken van de inwoners wordt geklopt. In 2016 heeft de politie een bedelaar opgepakt die 270.000 Dirham per maand (60.250 euro) 'verdiende'. Ook hij was zogenaamd een toerist met een geldig visum voor drie maanden.

"Bij ondervraging werd duidelijk dat de man gemiddeld 9.000 Dirham - 2.000 euro - per dag opstreek", zegt politiehoofd Faisal Al Badiawi van de stad Dubai. Op vrijdagen was dit wellicht nog meer. Dan gingen ze zich posteren bij de moskeeën".

Jaar van de Liefdadigheid

2017 was bovendien een goed jaar voor de bedelaars. De president, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, had dat jaar immers uitgeroepen tot 'Jaar van de Liefdadigheid'. De autoriteiten hadden een aantal initiatieven opgezet om de minder fortuinlijke Emirati's financieel te helpen. Maar dit bleek nog meer professionele bedelaars en hun criminele bazen aan te trekken.

Dit werd duidelijk toen gedurende de eerste vijf dagen van de ramadan niet minder dan 65 professionele bedelaars werden opgepakt. Ook enkele bendeleiders liepen tegen de lamp. De politie riep de bevolking voorts op om niet in te gaan op hun stroperige verhaaltjes en geen geld te doneren.

"Ondanks verhoogde politiepatrouilles en meer arrestaties, kunnen we de plaag amper indijken", zegt een politieverantwoordelijke. "De bedelaars zijn ook van langsom meer netjes gekleed zodat ze onze mensen minder opvallen".

Wie in Dubai of de andere Emiraten betrapt wordt op bedelen, riskeert een celstraf en deportatie. Verblind door het makkelijke en grote geldgewin, wagen echter steeds meer mensen hun kans als bedelaar.

