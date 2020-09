Ruim 6.500 nieuwe coronagevallen op 24 uur tijd in Frankrijk Redactie

08 september 2020

22u00

Bron: Belga 0

In Frankrijk testten de afgelopen 24 uur meer dan 6.500 mensen positief op COVID-19, 6.544 om precies te zijn. Dat blijkt uit de gegevens van de Franse dienst Volksgezondheid (DGS). Het gaat om een stijging in vergelijking met gisteren, toen er 4.203 nieuwe gevallen bijkwamen, maar om een daling ten opzichte van de drie dagen daarvoor. Toen werden dagelijks tussen de 7.000 en 9.000 besmettingen geregistreerd. Sinds het begin van de pandemie stierven in Frankrijk al 30.764 mensen aan het virus.