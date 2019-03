Ruim 6.500 buitenlandse kinderen in kamp in Syrië In totaal meer dan 9.000 buitenlandse familieleden van jihadisten in vluchtelingenkamp TT

25 maart 2019

13u37

Bron: ANP 2 Ongeveer 6.500 buitenlandse kinderen zitten als vermoedelijke familie of nabestaanden van IS-strijders vast in een opvangkamp in al-Hol, in het noordoosten van Syrië. Dat hebben de Koerdische autoriteiten in de regio gezegd twee dagen na de val van het ‘kalifaat’. De kinderen vormen het grootste deel van de 9.000 buitenlandse kampbewoners die in verband gebracht worden met de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Volgens de Koerdische woordvoerder Luqman Ahmi dateert de telling van voor de definitieve val van het plaatsje Baghouz aan de rivier de Eufraat aan de Iraakse grens. Dat was het laatste bolwerk van IS, een beweging van soennitische extremisten die in 2013 vanuit Irak opdook en in grote delen van Syrië en Irak een schrikbewind vestigde.

De Syrische Democratische Strijdkrachten, de door de VS gesteunde Koerdisch-Arabische coalitie, hebben zaterdag de totale overwinning uitgeroepen op IS. Zo kwam er ook een einde aan het zelfverklaarde kalifaat dat IS in 2014 had uitgeroepen in delen van Syrië en Irak.

Een internationale coalitie onder leiding van de VS begon in 2014 aan een offensief tegen IS, toen de groep de miljoenenstad Mosoel in Irak controleerde. Die stad werd in de zomer van 2017 bevrijd en enkele maanden later viel ook de onofficiële hoofdstad al-Raqqa.