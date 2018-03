Ruim 6.000 burgers en rebellen verlaten Oost-Ghouta in konvooi kg

27 maart 2018

11u06

Bron: Belga 0 Een konvooi van honderd bussen met meer dan 6.000 vluchtende burgers en rebellen aan boord, heeft Oost-Ghouta verlaten. Dat bericht staatspersagentschap Sana.

Het konvooi kon in de nacht van maandag op dinsdag vertrekken uit de enclave die in handen is van de rebellengroep Faylaq al-Rahman. In totaal werden 6.749 passagiers geëvacueerd. Een kwart van hen zijn rebellen.

De evacuaties maken deel uit van een door Moskou gepatroneerde akkoord van vorige week tussen het Syrische regime en de rebellen. Sinds 18 februari wordt de regio belegerd door het Syrische regime. Zij hebben de voorbije weken zo'n 90 procent van het bolwerk van de rebellen ingenomen.

1.600 burgerslachtoffers

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn tijdens het offensief al meer dan 1.600 burgers gedood. Volgens dezelfde bron vielen er 485 doden bij het Syrische leger en 310 doden bij de rebellen.

