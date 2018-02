Ruim 5.000 verkeersdoden per jaar in EU te wijten aan alcohol SVM

20 februari 2018

16u51

Bron: Belga 0 Meer dan 5.000 van de 25.000 verkeersdoden per jaar in de Europese Unie zijn te wijten aan alcohol. Dat staat in een nieuw rapport van de Europese organisatie voor verkeersveiligheid ETSC. De European Transport Safety Council spoort de lidstaten aan om alcoholsloten in vrachtwagens en bussen te verplichten.

Eerst het goede nieuws. Het aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij er alcohol in het spel was, is de laatste tien jaar sterk gedaald. Dat gebeurde ongeveer aan hetzelfde tempo waarmee andere verkeersongevallen teruggedrongen werden, al zijn er wel landen -zoals Slovakije, Griekenland en Roemenië- waar het aantal ongelukken mét alcohol een pak minder sterk is gedaald dan de incidenten zonder.

Ons land zit volgens de ETSC-cijfers wel aan de goede kant van het spectrum: ongevallen met alcohol daalden hier ongeveer 7 procent sneller dan de ongelukken zonder. Maar drinken en rijden blijft wel een groot probleem in de EU, zegt de Europese verkeersveiligheidsorganisatie.

"Blijft significant probleem"

In de hele Europese Unie vielen in 2016 meer dan 25.600 dodelijke verkeersslachtoffers, een kwart daarvan had te maken met chauffeurs die een glaasje te veel ophadden. De ETSC schat dat zeker 5.120 verkeersdoden voorkomen hadden kunnen worden als alle bestuurders in 2016 nuchter waren geweest.

"De Europese Unie is wereldwijd de regio waar het meest alcohol wordt geconsumeerd. Het blijft een significant probleem voor verkeersveiligheid in de EU en vraagt om speciale aandacht van beleidsmakers in Europa", klinkt het in het rapport.

Strengere controles

De organisatie vindt dan ook dat er strenger gecontroleerd mag worden. In veel lidstaten controleert de politie niet genoeg op alcohol in het verkeer of hebben bestuurders niet het gevoel dat ze het risico lopen om gevat te worden. In ons land denkt ongeveer 15 procent van de chauffeurs dat de kans groot of heel groot is dat ze tijdens een alledaags ritje zullen moeten blazen. Het Europese gemiddelde ligt op 18 procent.

Verder vraagt de ETSC dat lidstaten een zero-tolerance opleggen voor rijden onder invloed, wat neerkomt op een drempel van 0,2 promille. De organisatie verwijst naar de BOB-campagne in ons land als een goed voorbeeld.

Alcoholslot

Tot slot moeten de lidstaten erover nadenken om alcoholsloten verplicht te maken in bussen, vrachtwagens en bestelauto's. In ons land zullen bestuurders die vanaf deze zomer nog betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer verplicht een alcoholslot moeten laten installeren. Voor recidivisten ligt de drempel op 1,2 promille.