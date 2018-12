Ruim 40.000 mensen dakloos door tsunami in Indonesië bvb

28 december 2018

13u59

Bron: Belga 0 Het aantal mensen dat geen woning meer heeft als gevolg van de tsunami die de kusten van Indonesië trof, is tot meer dan 40.000 gestegen, zo heeft een functionaris vandaag gezegd.

Het rampenbestrijdingsagentschap van Indonesië meldde dat het aantal ontheemden tot 40.386 was opgelopen naarmate reddingswerkers mensen konden evacueren in afgelegen gebieden die eerder ontoegankelijk waren.

Voorts werden nog meer dorpsbewoners van het eiland Sebesi naar het vasteland overgebracht, zei een woordvoerder van het agentschap aan journalisten. Sebesi ligt dicht bij de vulkaan Anak Krakatau in de Straat van Soenda tussen Java en Sumatra. "Het eiland ligt op ongeveer 19 kilometer van de vulkaan. Het heeft 2.814 inwoners en 1.600 van hen zijn geëvacueerd van het eiland. We zullen ook de overige dorpsbewoners evacueren", zei woordvoerder Sutopo Purwo Nugroho.



Het dodental van de tsunami die de provincies Lampung en Banten trof, ligt op 426, na verificaties. Banten heeft populaire stranden met strandhuisjes, waar heel wat toeristen het weekend voor Kerstmis doorbrachten toen de tsunami de kusten zaterdag overspoelde. "Het aantal gewonden ligt nu op 7.202 en 23 mensen worden nog vermist", aldus Nugroho.

De vulkaan die de tsunami teweegbracht, blijft ondertussen hete as de lucht in spuwen, maar de wind waait vooral naar het zuidwesten en voert de vulkaanas over de Indische Oceaan.