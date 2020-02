Ruim 3.000 blokken cocaïne op weg naar België ontdekt in Ecuador

11 februari 2020

In de haven van Guayaquil, in Ecuador, zijn 3.244 blokken cocaïne ontdekt die verstopt waren in containers met België als bestemming. Dat melden de Ecuadoraanse ordediensten.