Ruim 26.000 Duitsers moeten huis verlaten na ontdekking van bom uit WO II

08 april 2018

Bron: Belga

Meer dan 26.000 inwoners van de stad Paderborn, in het westen van Duitsland, hebben zondagochtend hun woning moeten verlaten omdat er een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. De blindganger werd vorige maand in een tuin in het centrum van de stad ontdekt.