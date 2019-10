Ruim 250 Duitsers verliezen rijbewijs wegens rijden onder invloed op elektrische step Erik Kouwenhoven

09 oktober 2019

07u17

Bron: AD 0 Tijdens het Duitse Oktoberfest zijn ruim 250 Duitsers hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze onder invloed op een elektrische step reden.

Het Oktoberfest had dit jaar naar schatting 6,3 bezoekers in zestien dagen. En hoewel dat aantal overeenkomt met de aantallen van 2018, is er volgens de organisatoren minder bier geconsumeerd dan het jaar ervoor. Van de 414 beschonken Duitsers die door de politie van hun elektrische step werden geplukt, kan dat niet gezegd worden. 254 van hen hadden zoveel gedronken dat ze ter plekke hun rijbewijs moesten inleveren.

In vergelijking werden er 360 automobilisten betrapt op rijden met een slok op. ‘Slechts’ 215 van hen raakten hun rijbewijs kwijt. Dat meldt de Duitse omroep Deutsche Welle.

Hoewel e-scooters sinds half juni in Duitsland als voertuig legaal zijn, vormen ze grote problemen voor de lokale autoriteiten. Volgens de politie worden ze door velen gezien als speelgoed en dus ook als zodanig gebruikt. Volgens de Duitse wet worden ze echter gezien als volwaardige voertuigen, wat betekent dat alle normale verkeersregels van toepassing zijn op iedereen die op een elektrische step springt.