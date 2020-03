Ruim 24.000 vluchtelingen verzamelden zich aan Turks-Griekse grens Aylin Koksal

04 maart 2020

12u33 0 Aan de Turks-Griekse grens staan naar schatting meer dan 24.000 vluchtelingen verzameld. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de VN. “Turkije telt nog steeds 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen. En dat cijfer gaat niet van de ene op de andere dag veranderen”, dat zegt Alexandra Stiglmayer, woordvoerder van European Stability Initiative (ESI), de denktank die mee aan de basis stond van het oorspronkelijke EU-Turkije deal in 2016.

Sinds begin januari zijn ruim 5.202 nieuwe vluchtelingen in Griekenland aangestrand. “Dat zijn de meest recente cijfers. Maar sinds Erdogan de grenzen heeft opengesteld, neemt dat getal dagelijks toe. We kunnen het niet meer bijhouden. Het is er complete chaos”, vertelt Stiglmayer. “Het gaat voornamelijk om jonge mannen uit Iran, Pakistan en Noord-Irak.”

In 2019 is de overgrote meerderheid - oftewel 99,5 procent - van de Syrische vluchtelingen in Turkije niet naar Europa getrokken. “De meeste Syriërs in Turkije verblijven niet in vluchtelingenkampen. Ze hebben intussen een leven opgebouwd in Turkije. Ze hebben een inkomen en sturen hun kinderen naar school. Gezinnen met kinderen zijn dus niet geneigd om hun leven opnieuw om te gooien. Het zijn voornamelijk armere mensen die dat risico willen nemen”, aldus Stiglmayer.