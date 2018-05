Ruim 200.000 inwoners zonder stroom na sabotage in Colombia

In Tumaco, in het zuidwesten van Colombia dicht bij de grens met Ecuador, zitten ongeveer 200.000 inwoners zonder elektriciteit, nadat twee transformators werden vernield. Dat zegt de gouverneur van het departement Nariño, Camilo Romero. Het gaat al om het vierde gelijkaardige incident in minder dan twee maanden tijd.