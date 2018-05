Ruim 2.500 mensen ter wereld zijn miljardair: meer dan ooit tevoren kg

16 mei 2018

16u07

Bron: The Guardian 2 Het aantal miljardairs ter wereld is flink gestegen, volgens onderzoeksbureau Wealth-X. Er kwamen vorig jaar zo'n 375 miljardairs bij, wat het totaal brengt op 2.754 wereldwijd. De meesten onder hen hebben hun rijkdom aan zichzelf te danken.

Zo’n 2.754 mensen ter wereld hadden in 2017 meer dan een miljard dollar op hun rekening staan. Dat is meer dan ooit tevoren, volgens de jaarlijkse telling van Wealth-X. Samengeteld zijn de miljardairs 7.81 biljoen euro waard, zo’n 24 procent meer dan in 2016. Ook het aantal vrouwelijke miljardairs is flink gestegen, hoewel ze samen nog geen 12 procent uitmaken van het totaal.

Verenigde Staten

Het land met de meeste miljardairs is de Verenigde Staten, niet toevallig de woonplaats van enkele van de rijkste mannen op aarde, waaronder Amazon-CEO Jeff Bezos, Microsoft-oprichter Bill Gates en zakenman Warren Buffett. Zo is de VS goed voor 680 miljardairs, ongeveer een kwart van het totaal.

China staat op een tweede plaats met 338 miljardairs, gevolgd door Duitsland (152), India (104) en Zwitserland (99). België komt jammer genoeg niet in de lijst voor.

Eigen inzet

Nog goed nieuws voor wie droomt van een eigen plaatsje op de miljardairslijst: volgens de cijfers hebben de miljardairs hun rijkdom vooral aan zichzelf te danken. Meer dan de helft van de miljardairs rijk geworden door iets wat ze zelf hebben verwezenlijkt, zoals bijvoorbeeld het opstarten van een succesvol bedrijf. Slechts 13 procent heeft het grootste deel van hun weelde geërfd, en 30 procent haalt zijn geld uit een combinatie van een erfenis en eigen inzet.