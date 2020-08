Ruim 175.000 hectare bos in brand in Argentinië kv

28 augustus 2020

01u20

Bron: Belga 1 In Argentinië woeden duizenden bosbranden. Meer dan 175.000 hectare bos en moeras zou in brand staan, zo meldt de lokale krant La Nacion.

De meeste branden woeden in de Parana Delta, ten noordwesten van Buenos Aires, en in de provincies Cordoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucuman en Chaco.



Volgens milieuminister Juan Cabandie zijn de branden aangestoken en moeten de verantwoordelijken opgespoord worden. Milieuactivisten denken dat bossen in brand worden gestoken om gebied vrij te maken voor landbouw.