Ruim 130 arrestaties bij betoging in Moskou tegen referendum van Poetin KVE

16 juli 2020

15u46

Bron: Belga 0 De politie van Moskou heeft meegedeeld dat woensdagavond ruim 130 mensen werden opgepakt op een betoging tegen het recente referendum dat president Vladimir Poetin toelaat de komende zestien jaar aan de macht te kunnen blijven. De betoging op het Poesjkinplein in het centrum van Moskou was verboden vanwege de coronabeperkingen, zei de politie in de mededeling.

De betogers trokken door een van de hoofdwegen van Moskou en stuurden het verkeer in de war. Veel betogers riepen "schande" en "Poetin is een dief". Het radiostation Echo van Moskou sprak van meer dan duizend deelnemers. De politie en de troepen van de Nationale Garde pakten 132 mensen op. Honderden mensen trokken ook in de tweede stad van Rusland, Sint-Petersburg, de straat op.

Rusland hield weken geleden een referendum over een nieuwe grondwet die de macht van Poetin uitbreidt en hem de mogelijkheid biedt tot 2036 aan de macht te blijven bij herverkiezing. Ongeveer drie vierde van de kiezers stemde voor.