Ruim 117 miljoen kinderen riskeren levensreddend vaccin tegen mazelen te missen Belga

14 april 2020

13u41 0 Wereldwijd zijn er in 37 landen meer dan 117 miljoen kinderen die, vanwege de coronapandemie, riskeren een levensreddend mazelenvaccin te missen. Al in 24 landen zijn de vaccinatiecampagnes vertraagd en mogelijk volgen er nog meer. Daarvoor waarschuwen onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de VN-kinderorganisatie Unicef en het Amerikaanse Rode Kruis.

Landen moeten doorgaan met vaccinaties, maar nemen best wel extra veiligheidsmaatregelen. In onlangs gepubliceerde richtlijnen beveelt de WHO aan om vaccinatiecampagnes te pauzeren in landen waar geen actieve uitbraak is van een ziekte, die met een vaccin voorkomen kan worden. Daarnaast worden regeringen ook gevraagd om zorgvuldig af te wegen vooraleer ze een vaccinatiecampagne vertragen.

Niet-gevaccineerde kinderen opsporen

"Als de moeilijke keuze gemaakt wordt om vaccinaties te pauzeren, dan moeten beleidsmakers niet-gevaccineerde kinderen opsporen, zodat de kwetsbaarste bevolkingsgroepen vaccins kunnen krijgen zodra dat weer mogelijk is", aldus de organisaties achter de oproep. “Vaccins toedienen is essentieel voor het redden van levens die anders verloren zouden gaan aan ziektes die te voorkomen zijn.”

De organisaties wijzen erop dat het aantal mazelengevallen de laatste jaren toegenomen is, en in 2018 maar liefst 140.000 levens eiste, vooral van baby's en kinderen. Veel van de 117 miljoen kinderen die nu riskeren een vaccinatie tegen mazelen te mislopen, wonen in regio's waar een actieve uitbraak van mazelen is.

Onder meer Brazilië, Congo, Ethiopië en Kazachstan beslisten al om de vaccinatiecampagne uit te stellen.