Ruim 100 kilo goud met waarde van 4,5 miljoen euro onderschept op luchthaven in Londen AW

20 juli 2019

22u58

Bron: ANP 2 De politie heeft op luchthaven Heathrow in Londen 104 kilogram goud in beslag genomen, met een geschatte waarde van bijna 4,5 miljoen euro, meldden Britse media. Vermoedelijk heeft de zending goud te maken met een Zuid-Amerikaans drugskartel, zegt de politie.

Het goud was met een privévliegtuig van Venezuela naar de Kaaiman-eilanden gebracht en had via Londen verder vervoerd moeten worden naar Zwitserland.Op luchthaven Heathrow werd de partij goud echter onderschept door de autoriteiten.



Dat gebeurde op 1 juni. Pas deze week oordeelde de Britse rechter dat de politie het goud rechtmatig in beslag heeft genomen en het permanent in bewaring mag houden op basis van de ‘Crime Act’.



Illegale geldstromen

Het goud maakt nu deel uit van een onderzoek van de Kaaiman-eilanden naar een witwasoperatie. De autoriteiten proberen erachter te komen waar de goudschat oorspronkelijk vandaan kwam. De Britse National Crime Agency (NCA) is zeer tevreden met de vangst. “Dit is verdere vooruitgang in het voorkomen dat Groot-Brittannië wordt gebruikt als route voor illegale geldstromen”, zegt NCA-baas Lynne Owens. “Excellent werk door ons internationale netwerk.”

Gold worth around £4 million seized by NCA at Heathrow as part of international cartel investigation. Read more. https://t.co/yBNC6kTRUE pic.twitter.com/YIMKXaxTiJ National Crime Agency(@ NCA_UK) link

Lees ook: In jouw smartphone zit goud uit Congo dat gewapende groepen in stand houdt