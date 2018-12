Ruim 100 dagen voor brexit beraadt Britse regering zich over "no deal"-scenario: “Niet wat we willen doen” AW

18 december 2018

11u40

Bron: Belga 0 Op ruim honderd dagen van de brexit is de Britse regering in Londen bijeengekomen om zich te buigen over de verdere voorbereidingen van een vertrek uit de Europese Unie, zonder echtscheidingsakkoord.

Verwacht wordt dat de regering zal aangeven dat ze de voorzorgsmaatregelen gevoelig gaat opvoeren. De stap moet volgens waarnemers aanzien worden als een sterk signaal aan de Europese Unie en de Britse parlementsleden dat het de regering menens is, dat ze desnoods zonder akkoord uit de Europese Unie stapt.





"We nemen een scenario zonder akkoord al een aanzienlijke tijd ernstig", zei minister van Lokale Overheden James Brokenshire aan de openbare omroep BBC. "Het is niet wat we willen doen, het is nog niet wat we verwachten te moeten doen ... maar ik denk dat het juist en gepast is om onze voorbereiding op een vertrek zonder akkoord voort te zetten, zij het met tegenzin."

Nog iets meer dan honderd dagen scheiden de Britten van 29 maart, de dag waarop ze de Europese Unie verlaten. Nog steeds bestaat er geen duidelijkheid over de wijze waarop dat zal gebeuren. Premier Theresa May kondigde maandag in het parlement aan dat de stemming over het echtscheidingsakkoord dat ze met Europa sloot pas in de derde week van januari zal plaatsvinden.

Parlement zegt vertrouwen op

De aankondiging joeg de tegenstanders van May opnieuw in de gordijnen. Oppositieleider Jeremy Corbyn kondigde een motie aan waarin het parlement zijn vertrouwen in May opzegt. Dat is geen stemming die de belaagde premier ten val kan brengen, maar slechts een stap om de druk verder op te voeren. In Downing Street haalt men de schouders op. “We gaan geen tijd aan zo'n politieke spelletjes verspillen", reageerde een regeringsbron.