Ruim 100.000 mijnwerkers met stoflong of tbc krijgen in Zuid-Afrika schadevergoeding SVM

26 juli 2019

21u34

Bron: Belga 0 Tienduizenden mijnwerkers die een stoflong of tuberculose opgelopen hebben in de goudmijnen krijgen een financiële schadevergoeding van in totaal vijf miljard rand (314 miljoen euro). Een Zuid-Afrikaanse rechtbank heeft het licht daarvoor op groen gezet. Aan het akkoord gingen jarenlange onderhandelingen vooraf.

Justitie was bij de zaak betrokken na een groepsklacht van mijnwerkers. De regeling geldt voor ruim 100.000 mijnwerkers die sinds maart 1965 silicose (een vorm van stoflong) of tuberculose (een mogelijk gevolg van silicose) opliepen. Mijnbouwbedrijven African Rainbow Minerals, AngloAmerican, AngloGold Ashanti, Harmony Gold, Gold Fields en Sibanye Gold hebben voor 5 miljard rand provisies genomen om hun werknemers te vergoeden.

De mijnwerkers claimden dat ze jarenlang silica-stof ingeademd hebben in de goudmijnen. Sinds de ontdekking van goud in Zuid-Afrika 130 jaar geleden gingen miljoenen arme, zwarte mensen uit de regio aan de slag in de mijnen.