Ruim 100.000 baby's sterven jaarlijks door oorlog IB

15 februari 2019

02u35

Bron: Belga 0 Elk jaar sterven 100.000 pasgeboren kinderen in gewapende conflicten. Dat blijkt vandaag uit een nieuw rapport van de ngo Save the Children. In 2017 leefden zowat 420 miljoen kinderen - of 18 procent van alle kinderen ter wereld - in conflictgebieden, 30 miljoen meer dan het jaar voordien.

Volgens Save the Children zijn de tien gevaarlijkste landen voor kinderen Afghanistan, Jemen, Zuid-Sudan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Syrië, Irak, Nigeria, Somalië en Mali. Alleen al in die landen kwamen tussen 2013 en 2017 minstens 550.000 zuigelingen om aan de gevolgen van conflicten. Het gaat in de meeste gevallen om indirecte gevolgen, zoals honger, gebrekkige infrastructuur en moeilijke toegang tot gezondheidszorg.

Duidelijk signaal

Als alle kinderen jonger dan vijf jaar in rekening worden genomen, stijgt het aantal slachtoffers zelfs naar 868.000. In diezelfde periode stierven in de tien landen in kwestie 175.000 volwassene strijders, zegt Save the Children.

De ngo publiceert haar nieuwe rapport naar aanleiding van de jaarlijkse veiligheidsconferentie in het Duitse München. Ze vraagt er van de internationale gemeenschap een duidelijk signaal.