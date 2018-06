Ruim 1.000 mensen ingeënt met experimenteel vaccin tegen ebola SVM

04 juni 2018

13u51

Bron: Belga 0 In de strijd tegen het ebolavirus in Congo zijn inmiddels 1.112 mensen ingeënt met een experimenteel vaccin. Het gaat om contactpersonen van ebolapatiënten en verplegend personeel.

In de grootstad Mbandaka in de noordwestelijke Evenaarsprovincie kregen al meer dan 500 mensen het vaccin toegediend. Daarmee zijn alle inwoners van de stad die voorzien waren voor vaccinatie ingeënt.

Ook in de meer afgelegen gebieden Bikoro en Iboko werden 612 mensen ingeënt.

In Bikoro werkt Artsen Zonder Grenzen sinds enkele weken samen met het ministerie van Volksgezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).