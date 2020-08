Ruim 1.000 arrestaties op derde avond van protesten in Wit-Rusland HLA ADN JTO

11 augustus 2020

23u29

Bron: Belga, DPA 2 In Wit-Rusland is het voor de derde avond op rij tot protesten gekomen tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Daarbij heeft de Wit-Russische politie meer dan duizend demonstranten aangehouden. Dat liet het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag weten.

Volgens het Wit-Russische persbureau Belta zouden er bij die arrestaties ook vermeende leiders van de betogingen zijn opgepakt. Om hoeveel protestleiders het precies gaat, is voorlopig onduidelijk. Een van de organisatoren werd in een hotel ontdekt, aldus de veiligheidsdiensten. Belta stelt dat het gaat om een inwoner van de hoofdstad Minsk die een kamer had op de 17de verdieping van het Belarus Hotel. Vanuit die hotelkamer zouden acties gecoördineerd worden. Het bericht van Belta kon niet onafhankelijk gecheckt worden. Evenmin is er ander bewijsmateriaal, zoals een foto.

Ook zouden twee Russische journalisten zijn opgepakt.

Op sociale media circuleren berichten volgens dewelke de veiligheidsdiensten ook dit maal hard optraden tegen de vreedzame demonstranten. Zo werden op de Telegram-berichtensite videobeelden gepost waarop te zien is hoe mannen in uniform burgers slaan en schoppen. Veiligheidstroepen vielen ook automobilisten aan die toeterend door de straten reden.



Waarnemers meldden niettemin dat de toestand aanvankelijk over het algemeen rustiger was dan de voorgaande nachten.

Het ministerie zegt dat er uiteindelijk 51 demonstranten en 14 politieagenten afgelopen nacht gewond raakten tijdens de protesten.

“Schaam u”

De voorbije avonden namen in verschillende steden duizenden mensen deel aan de protestacties. In de hoofdstad Minsk zwierven grote en kleinere groepen door de straten en wierpen de demonstranten barricades op. De menigte riep slogans zoals “Schaam u” en “Lang leve Wit-Rusland” terwijl ze uit elkaar gedreven werd door de agenten. Daarbij kwam het opnieuw tot aanvaringen en er zouden ook rubberen kogels zijn afgevuurd.

Het protest brak uit na de presidentsverkiezingen van zondag. De woede van de manifestanten is gericht tegen het staatshoofd, Aleksandr Loekasjenko, die zich na 26 jaar in het zadel krampachtig vastklampt aan de macht. In de hoop het protest de kop in te drukken dreigde Loekasjenko er al verschillende keren mee het leger te zullen inzetten.

Alles samen werden tot hiertoe ruim 5.000 mensen opgepakt. Maandagavond kwam bij de protesten een man om het leven. Volgens de Wit-Russische autoriteiten wilde hij een explosief naar de politie gooien, maar ontplofte het springtuig in zijn hand.

Het internet werkte in de nacht van dinsdag op woensdag nauwelijks in Wit-Rusland. De verbinding werd pas ‘s ochtends hersteld. Met die tactiek willen de autoriteiten de protesten klein houden en voorkomen dat mensen netwerken vormen.

