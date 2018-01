Rugzaktoeristen in Australië verlamd na snuiven van mysterieus poeder kv

19u37

Bron: West Australian, BBC, ABC 6 Thinkstock Negen jonge backpackers zijn dinsdag met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in de Australische stad Perth nadat ze een wit poeder hadden gesnoven. De toeristen dachten verkeerdelijk dat het om cocaïne ging. Drie van hen verkeren nog in kritieke toestand.

De slachtoffers zijn een Italiaanse, een Marokkaanse, vijf Franse en twee Duitse rugzaktoeristen tussen 21 en 25 jaar oud. Ze kregen aanvallen, hallucinaties en verlammingsverschijnselen. Laboratoriumonderzoek wees uit dat ze scopolamine, ook gekend als hyoscine, hadden gesnoven.

Postpakketje

De toeristen, zeven mannen en twee vrouwen, verbleven in een woning in Perth toen via de post een pakje vanuit New York toekwam dat bestemd was voor iemand die ze niet kenden, zo vertelt Simone, een van de slachtoffers aan de krant West-Australian. Ze besloten het pakje te openen en troffen een wit poeder aan, verpakt in aluminiumfolie met het woord “scoop”, mogelijk een afkorting voor scopolamine.

Het groepje was ervan overtuigd dat het cocaïne was en ze verdeelden het poeder in negen doses, die ze elk opsnoven. Al snel raakten ze echter verlamd en waren ze niet in staat om hulp te zoeken. “We waren machteloos, we konden niets doen,” aldus Simone. Een andere huisgenoot, die later thuiskwam, sloeg uiteindelijk alarm en belde de hulpdiensten. Die troffen de twintigers in bewusteloze of semibewusteloze toestand aan.

Kritiek

Twee Franse reizigers en één Duitse toeriste verkeren nog in kritieke toestand, zegt David McCutcheon, spoedarts van het Royal Perth Hospital. De andere slachtoffers mochten het ziekenhuis ondertussen verlaten. “Ik ben er zeker van dat meerdere van hen gestorven zouden zijn zonder medische interventie,” vertelde hij aan de West Australian.

Volgens de arts kwamen de twintigers “in een toestand van opgewonden delirium” toe in het ziekenhuis. “Ze wisten niet waar ze waren.”

“Ze hallucineerden, hun hart klopte erg snel, verschillenden van hen moesten voor hun eigen bescherming in een medische coma gebracht worden en ik moet echt beklemtonen hoe erg ze eraan toe waren,” aldus dr. McCutcheon.

Wat is scopolamine/ hyoscine?

Scopolamine komt voor in planten uit de nachtschadefamilie en heeft de bijnaam “Duivelsadem”. Het geneesmiddel is verkrijgbaar op voorschrift en wordt sinds het midden van de jaren tachtig gebruikt ter voorkoming van misselijkheid, braken en duizeligheid bij reisziekte. Bekende nevenwerkingen zijn slaperigheid en een droge mond. In grote doses kan het middel echter hallucinaties, opwinding, aanvallen en bewusteloosheid veroorzaken.

Vooral in Zuid-Amerikaanse landen is scopolamine een populaire verkrachtingsdrug, vergelijkbaar met rohypnol. In Colombia worden jaarlijks zo’n 50.000 incidenten met de drug geregistreerd. Scopolamine wordt gewonnen uit planten van het geslacht Datura, een botanische naam voor een groep planten uit de nachtschadefamilie.