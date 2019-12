Rudy Giuliani, advocaat van Trump, opnieuw in Oekraïne om Joe Biden door het slijk te halen en Trump op te hemelen kv

04 december 2019

20u26

Bron: NY Times 0 Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Trump, vertoeft deze week in Boedapest en Kiev om er te spreken met voormalige Oekraïense aanklagers in het kader van een documentairereeks die moet aantonen dat de afzettingsprocedure tegen de president onzin is. Dat bericht de New York Times.

Het feit dat Rudy Giuliani in het verleden naar Oekraïne afreisde om er zogenaamde schandalen aangaande Joe Biden en diens zoon Hunter op te diepen, was een van de grote redenen voor de Democraten om het afzettingsonderzoek naar president Trump in te stellen.

Maar hoewel de advocaat onder vuur ligt voor zijn activiteiten in Oekraïne en hoewel er binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken ongerustheid heerst over zijn reis naar Europa, lijkt het intensieve toezicht op de handel en wandel van de advocaat hem momenteel niet te deren. Giulani zet immers zijn inspanningen verder om de aandacht af te leiden van de impeachmentprocedure naar het vermeende wangedrag van Trumps politieke rivalen.

Documentairereeks

Tijdens zijn verblijf in Europa doet hij research voor zijn pro-Trump-documentairereeks waarin hij de afzettingsprocedure wil afdoen als onzin. De reeks wordt geproduceerd voor One America News (OAN), een conservatieve televisiezender.

In de documentaire komen Oekraïense “getuigen” aan het woord die niet werden gehoord in het kader van het afzettingsonderzoek tegen de president. “Zoals het een goede advocaat betaamt, verzamel ik bewijs om mijn cliënt (Trump, red.) te verdedigen tegen de valse beschuldigingen aan zijn adres”, zei Giuliani in een sms-bericht aan de New York Times.

Corruptie

Dinsdag had Giuliani een afspraak in Boedapest met de voormalige Oekraïense openbare aanklager Yuri Lutsenko, die een sleutelrol speelt in het afzettingsonderzoek. Vervolgens reisde hij door naar Kiev waar hij vandaag nog twee voormalige Oekraïense openbare aanklagers, Viktor Shokin en Kostiantyn H. Kulyk, ontmoette.

Shokin en Kulyk, die in Oekraïne allebei beschuldigd worden van corruptie, beamen allebei de beweringen van Trump en Giuliani dat de voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden, die het mogelijk volgend jaar tegen Trump opneemt in de presidentsverkiezingen, en zijn zoon Hunter zelf corrupt zou zijn.

Volgens Giuliani, Trump en Shokin heeft Joe Biden er destijds immers bij Oekraïne op aangedrongen - net zoals veel andere westerse landen en veel Oekraïners zelf -om Shokin aan de deur te zetten, omdat hij onderzoek wilde voeren naar Burisma, een energiebedrijf waarvoor ook zijn zoon Hunter Biden werkte. Burisma beweert echter dat Shokin corrupt was en het bedrijf bedreigde met vervolging als ze hem geen smeergeld zouden betalen. Ex-openbare aanklager Yuri Lutsenko beklemtoonde eerder eveneens al dat de Bidens niets verkeerds hebben gedaan in Oekraïne.

Ook Kulyk beschuldigde Hunter Biden van corruptie en zou destijds stappen hebben genomen om Burisma te onderzoeken, maar de man werd recent zelf ontslagen door de nieuwe openbare aanklager die werd aangesteld door de Oekraïense president Volodymyr Zelenski in het kader van corruptiebestrijding.

Er zijn momenteel geen bewijzen dat Joe en Hunter Biden betrokken zijn bij vuile zaakjes in Oekraïne. De bewering maakt echter een belangrijk onderdeel uit van de Republikeinse verdediging van Donald Trump in het kader van het afzettingsonderzoek.