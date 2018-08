Rudi stak met gevaar voor eigen leven het Kanaal over om mee te vechten met de geallieerden: "Ik zag steeds Britse bommenwerpers overkomen. Daar wilde ik bij zijn" Raymond Boere

29 augustus 2018

11u56

Bron: AD 1 Voor de allerlaatste keer komen vandaag zo’n tien Nederlandse Engelandvaarders bij elkaar. De mannen die in de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven de oversteek naar Engeland waagden om mee te vechten met de geallieerden, worden te oud om elkaar nog langer te ontmoeten.

De Nederlander Rudi Hemmes zit thuis in de zetel. Op het tafeltje naast hem staat een foto van prins Bernhard, de beschermheer van de Engelandvaarders. Hij kan zichzelf even niet uitstaan. Hoe heette dat plaatsje in Portugal nu ook alweer, waar hij en zijn jeugdvriend Bob Tusenius terechtkwamen na een levensgevaarlijke trektocht door bezet Europa en vanwaaruit ze de oversteek waagden naar Engeland? Het was het enige adres dat Hemmes altijd heeft onthouden en dat hij zo kon opdreunen. Hij peinst. En peinst. Maar hoe hard de oud-Engelandvaarder het ook probeert; zijn geheugen laat hem in de steek.

