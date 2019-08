Ruben (11) start #elpasochallenge om gemeenschap weer bij elkaar te brengen PVZ

08 augustus 2019

12u05

Bron: CNN 2 Na de dodelijke aanslag in een Amerikaanse supermarkt, wou de 11-jarige Ruben Martinez iets doen om de gemeenschap opnieuw dichter bij elkaar te brengen. Via Twitter en Facebook verspreidde hij daarom de “El Paso Challenge” waarbij hij via goede daden wil tonen hoe liefde sterker is dan haat. De challenge ging intussen viraal.

Na de aanslag in de Walmart in El Paso vorige week was de 11-jarige jongen erg aangedaan. Zijn moeder vertelde aan CNN hoe hij geen supermarkten meer binnen wilde gaan en liefst de hele dag binnen bleef. “Ik zei hem dat we ons leven niet door angst konden laten leiden en dat de mensen in onze stad zorgzaam en liefhebbend zijn”, getuigt de moeder. “Ik vroeg hem hoe we de nare sfeer in El Paso toch iets beter konden maken, zo ontstond de El Paso Challenge.”

De opdracht is eenvoudig. Ruben daagt iedereen binnen en buiten El Paso uit om 22 goede daden voor elkaar te doen. Dat is één daad voor elke persoon die zaterdag het leven liet tijdens de aanslag. Volgens de jongen kunnen dat kleine dingen zijn, zoals een deur openhouden of een brief schrijven naar iemand die je graag ziet. Zelf is hij als eerste actie de hulpdiensten van El Paso gaan bedanken.

My 11 year old came to me with an idea. #elpasoCHALLENGE He challenges ALL El Pasoans to commit 20 Random Acts of Kindness. One for every person that was killed in our city’s mass shooting. Let’s get this done El Paso. @abc7breaking @kels1142 @YsletaISD @EPPOLICE @elpasoisd pic.twitter.com/pvy5Q9G4f6 Rose(@ rgandarilla99) link

Sinds het bericht viraal ging, kreeg Ruben al heel wat bijval. Op Twitter circuleren verschillende foto’s en video’s van mensen die hun eigen goede daad al deden. Zo trakteerde een twitteraar haar collega’s op een drankje, en hielp iemand anders een oudere vrouw bij het inladen van haar boodschappen. De spelers van RGV FC Toros, een Amerikaanse voetbalploeg, bezochten dan weer een jeugdrechtbank waar ze voetbalden met de jongeren en hen inspireerden met hun aanmoedigende woorden.

We are taking on the #ElPasoChallenge ❤️ Here is our first act of kindness. Our #RGVFC players visited the kids of the Cameron County Juvenile Justice Department to give them some inspirational words of encouragement. pic.twitter.com/clb58S5TAf RGVFC(@ RGVFC) link