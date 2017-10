Rubberen kogels, bloed en wenende kinderen: Spanje in shock na politiegeweld tijdens Catalaans referendum sam

18u08

Bron: Belga 0 AFP Politie in zware wapenuitrusting die tekeergaat tegen vreedzame burgers, zoiets zie je vandaag nog zelden in Europa. In Catalonië werd het gevreesde scenario werkelijkheid toen burgers ondanks een verbod wilden deelnemen aan een referendum over de onafhankelijkheid. Spanje verkeert in shock.

Het zijn verschrikkelijke beelden die vanuit Spanje de wereld rondgaan. Politie-eenheden gaan als stoottroepen tekeer in de straten van Catalonië. Om negen uur 's morgens beginnen de interventies van de Guardia Civil, de paramilitaire dienst die sinds de onderdrukking van de regio onder het Franco-regime in Catalonië bijzonder wordt gehaat. Voor verschillende kiesbureaus valt de oproerpolitie de burgers rabiaat aan, trappen erop los, sleuren hen aan de haren en slepen hen over de grond. Later werden her en der ook rubberen kogels afgevuurd en de wapenstok ingezet - dit alles om het door Justitie en de centrale regering in Madrid verboden onafhankelijkheidsreferendum in de weerspannige regio tegen te houden.







Bloed

"Een ziekenwagen! Een ziekenwagen!", roept een jonge vrouw voor een stemlokaal. Ze houdt in haar armen een oudere vrouw die hevig bloedt aan het hoofd. "Toen de mensen duidelijk maakten dat ze niet zouden vertrekken voor het kiesbureau werden ze met wapenstokken aangevallen", citeerde de krant La Vanguardia een Catalaan voor de school Ramon Llull in Barcelona. "De haat in hun ogen zal ik nooit vergeten. Ze hebben ook bejaarden en kinderen aangevallen, ze maakten geen enkel onderscheid."



"We zijn gedwongen te doen wat we niet willen doen", verdedigde de vertegenwoordiger van de centrale regering in Catalonië, Enric Millo, de interventie van de politie. Boven Barcelona cirkelen helikopters. De mensen reageerden echter vreedzaam op de tussenkomst van de politie, staken hun handen in de hoogte en begonnen te zingen. Enkelen stapten met bloemen in de handen op de politie af. "We zijn vreedzame mensen! ", scandeerden de burgers in koor.

Discussies

Beelden van het politiegeweld deden ook snel buiten Spanje de ronde en zorgden de hele dag voor verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders van de volksraadpleging. De beelden van bebloede gezichten, huilende kinderen en meedogenloos optredende politietroepen kunnen premier Mariano Rajoy nu fataal worden, want zijn conservatieve minderheidsregering heeft de troepen gestuurd en blijkbaar met de opdracht om hardhandig op te treden.



De Catalaanse regionale politie Mossos d'Esquadra, die in de regio is ingeworteld en aanzien geniet, werd voor het referendum onder het gezag van Madrid geplaatst. Het bevel, scholen en andere kiesbureaus te verzegelen, kwamen ze 's morgens niet na. Ze hielden zich ook daarna afzijdig.

AFP

Het definitieve vertrek

Zelfs een overtuigd tegenstander van het referendum en de onafhankelijkheid schudde over zoveel brutaal geweld met verbijstering het hoofd. Een van de meest gerenommeerde tv-journalisten van Spanje, Jordi Évole, die de illegale bevraging tot nog toe fel had gehekeld, postte op Twitter: "Degenen die dit plan ter voorkoming van het referendum hebben bedacht, beseffen waarschijnlijk niet dat ze wellicht het definitieve vertrek van Catalonië hebben ingeleid."







Rajoy gebeten hond

De invloedrijke voorzitter van de Catalaanse socialisten (PSC), Miquel Iceta, tegenstander van de separatisten, roept Rajoy en ook de Catalaanse leider Puigdemont op om af te treden "indien ze er niet in slagen de situatie te normaliseren". Het "onaanvaardbare" en "buitensporige" politiegeweld moet onmiddellijk gestopt worden. Ook de vroegere voetbalvedette van Barcelona, Xavi, springt uit zijn vel: "Wat vandaag in Catalonië gebeurt, is een schande", verklaart de anders timide wereldkampioen van 2010 in een videoboodschap.







Al weken probeerde premier Rajoy telkens opnieuw de volksraadpleging te verhinderen. Bij tientallen razzia's werden minstens 12 miljoen kiesbrieven en miljoenen affiches en brochures in beslag genomen. Vele websites werden geblokkeerd. Meer dan 4.000 manschappen van de Guardia Civil en de nationale politie werden naar Catalonië gestuurd.



Rajoy, die tot het laatst elke dialoog met de separatisten had geweigerd en tot deze namiddag in alle talen publiekelijk zweeg, was eerder al door de gezagsgetrouwe conservatieve krant ABC gewaarschuwd: De premier zal het gelag moeten betalen, indien het in Catalonië verkeerd afloopt. De roep om zijn ontslag is dan ook groot.

EPA

Uitslag

Op vele plaatsen was overigens geen politie te zien, daar stonden kiezers in lange rijen voor de stembussen. "Hier verloopt alles vlot, de kiesbureaus zijn open en de burgers willen stemmen", zei de burgemeester van Arenys de Munt ten noordoosten van Barcelona.



Van de in totaal 3.215 kiesbureaus functioneert 73 procent, verklaarde woordvoerder Jordi Turull van de Catalaanse regionale regering. Een onafhankelijke controle van diens bewering was niet mogelijk.

REUTERS

Omdat de tegenstanders van de scheiding overwegend niet gingen stemmen, wordt een meerderheid voor de onafhankelijkheid verwacht. Het is zeer de vraag of de politie de telling van de stemmen zal toelaten en er al dan niet rekening moet gehouden worden met resultaten. Hoe hoger de kiesopkomst, hoe meer gewicht het referendum kan krijgen.



Rekening houdend met de maatregelen uit Madrid zou het afgeven van een miljoen stemmen al "een geweldig succes" zijn, verklaarde Jordi Sánchez, de voorzitter van het separatistisch burgerinitiatief ANC gisteren. Bij een overwinning van het ja-kamp wil Barcelona al in de komende dagen na het referendum de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen.

REUTERS