Royalty's en hun kerstboodschap: Britse Queen krijgt kritiek op gouden piano en Koning Filip op haardvuur

27 december 2018

13u38 0 Naar goede gewoonte geven royalty’s elk jaar een kerstboodschap. Als staatshoofden moeten ze zich tijdens deze toespraak zo neutraal mogelijk opstellen om niemand tegen de borst te stoten. Maar niet alleen hun woorden moeten ze zorgvuldig afwegen. Ook het decor is voer voor critici.

In een weeldering ingerichte kamer in Buckingham Palace sprak Queen Elizabeth II over de mensonwaardige toestanden waar sommige mensen in moeten leven. Voor velen kwamen deze woorden over armoede verkeerd over met een peperdure gouden piano op de achtergrond. “Duizenden mensen zijn genoodzaakt naar een voedselbank te gaan en 1 op 200 Britten is dakloos. Maar het komt allemaal goed, omdat de Koningin ons, met een gouden piano op de achtergrond, opdraagt goed te zijn voor elkaar”, aldus een burger op Twitter.

Hundreds of thousands of people are visiting food banks because they can’t afford to eat and 1 in 200 people are homeless. But it’s all good, cause the Queen is here to tell us to be nice in front of her golden bloody piano. 🤦‍♂️ https://t.co/yBxnVF4nMc Jessica Barnard(@ CllrJessBarnard) link

Privileged wealthy hereditary monarch bunged £76m a year, sitting in front of a golden piano in the palace she's billing taxpayers £369m to tart up, kills satire by lecturing the nation to pull together https://t.co/28ft4GGL3q Kevin Maguire(@ Kevin_Maguire) link

Een knisperende haardvuur

Ook in België bleef Koning Filip niet gespaard van commentaar. Hoewel hij met een meer sober decor in beeld kwam, haalde hij zich toch de woede van heel wat Belgen op de hals. In zijn toespraak riep hij op aandacht te hebben voor het klimaat. Dat terwijl op de achtergrond een brandend haardvuur voor sfeer zorgde. “Kan het nóg hypocrieter?”, vroegen velen zich af op Twitter.

“De koning had het over ‘ongelijkheid, armoede, verdraagzaamheid en klimaatopwarming’ vanuit zijn paleis met dure schilderijen, tapijten en zalen vol glitter en goud. Achter de koning knetterende houtblokken in de haard. Klimaatopwarming ?!!! Kan het nóg hypocrieter?”, spuwden sommigen hun gal op Twitter. Of ook: “Een monarch die vanuit één van zijn paleizen voor het haardvuur met alle deuren wagenwijd open oproept om ongelijkheid, armoede en klimaatverandering aan te pakken” en “Kan het nog hypocrieter dan spreken over klimaat voor een haardvuur? Of over armoede als je jaarlijks 12 miljoen krijgt? Jezelf koning der Belgen noemen maar wel partijdig handelen en bepaalde partijen niet uitnodigen voor consultaties?”

Beste @MonarchieBe, zeer mooie kerstboodschap met een terechte oproep rond het klimaat. Suggestie om volgend jaar het open haardvuur te schrappen. Geen detail in de strijd tegen fijn stof en klimaatopwarming. #LeadByExample pic.twitter.com/k79rStRWqP Benjamin Dalle(@ dalle_benjamin) link

Koning Willem-Alexander leverde volgens heel wat Nederlanders een vlekkeloze speech af waarin hij onder andere duidelijk maakt zich zorgen te maken over het milieu. “Al moet hij de lampen overdag niet zinloos laten branden”, aldus een opmerkzame twitteraar. Anderen misten dan weer een kerstboom in het decor. “

Leuk om te zien dat #Willem-Alexander zo betrokken is bij het milieu en de lampen overdag zinloos laat branden 😏



#kersttoespraak pic.twitter.com/OAQxH2CPaR Justforfun(@ PackardVance) link

Waar is de Kerstboom? Mocht dat ook al niet meer van de niet-extreme nieuwe volksvervangers?#kersttoespraak #Willem-Alexander pic.twitter.com/cpE8ak2V1S Piedro(@ Pjietter) link

