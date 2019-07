Royal Navy gaat schepen onder Britse vlag escorteren in Straat van Hormuz ttr

25 juli 2019

15u22

Bron: belga 1 buitenland De Britse Royal Navy gaat in de Straat van Hormuz schepen escorteren die onder Britse vlag varen. Vorige week nam Iran in die voor de internationale handel belangrijke straat een Britse olietanker in beslag, wat de tankercrisis tussen Iran en Groot-Brittannië verder deed escaleren.

Maandag had Jeremy Hunt, toen nog minister van Buitenlandse Zaken, al aangekondigd dat een tweede Britse oorlogsbodem op weg naar de regio, de HMS Duncan, op 29 juli daar zou aankomen. Hij beklemtoonde toen dat alle schepen onder Britse vlag die de Straat moeten passeren zullen moeten doorgeven wanneer ze er passeren "om ons toe te laten de best mogelijke bescherming te geven". Toen klonk het dat het niet mogelijk zou zijn om elk schip een escorte aan te bieden.

Hunt had ook nog aangekondigd een Europese beschermingsmissie in de Golf op poten te willen zetten. De andere Europese landen tonen echter weinig interesse om extra militaire middelen in te zetten. Parijs, Londen en Berlijn plannen wel hun middelen te "coördineren" en "informatie te delen", zei de Franse defensieminister Florence Parly vandaag in een Franse krant.

Iran nam op 19 juli de Zweedse olietanker Stena Impero, die onder Britse vlag vaart, in beslag, twee weken nadat de Britten voor de kust van Gibraltar een Iraanse olietanker in beslag hadden genomen.

Meer over politiek

Iran