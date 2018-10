Rouwende vader deelt aangrijpende foto van zoon: "Josh had voor de eerste keer drugs genomen. Nu is hij dood" Karen Van Eyken

02 oktober 2018

18u05

Bron: Daily Mail 2 Gareth Edwards uit de Britse stad Leeds had een foto genomen van zijn 19-jarige zoon Josh toen hij in het ziekenhuis was opgenomen nadat hij voor de eerste keer drugs had genomen. Wat later stierf de jongen. De vader heeft het aangrijpende beeld nu publiek gemaakt om te wijzen op de gevaren van drugsgebruik.

De tragische gebeurtenis speelde zich af op 14 mei 2017. Josh zakte op straat in elkaar na het nemen van ecstasy en cocaïne. De jongen werd in allerijl naar het hospitaal gebracht. Daar stelden spoedartsen interne bloedingen vast. Hij kreeg een hartaanval en orgaanfalen. De volgende morgen overleed hij, zeven dagen vooraleer hij zijn twintigste verjaardag zou vieren.

"Afschuwelijk"

"Toen ik in het ziekenhuis aankwam en ze zeiden dat het met drugs te maken had, kon ik het niet geloven. Hij verdiende dit tragische einde niet, het was afschuwelijk", zei Candace, de moeder van Josh. De vrouw vertelde de haar zoon een hardwerkende jongen was en dat ze geen enkele aanwijzing had dat hij met verdovende middelen experimenteerde.

"Na schooltijd deed hij stage als werktuigbouwkundige en bloeide helemaal open. Hij was een droomzoon, we zijn enorm trots op hem", zei zijn vader.

Zelfbescherming

Na de dood van Josh arresteerden agenten vervolgens zes mensen die eveneens drugs hadden genomen in hetzelfde pand in Leeds. Ze weigerden echter mee te werken met het onderzoek en stelden zo hun eigen belangen voorop ten nadele van Josh en zijn familie. Volgens inspecteur Lisa Watts zwegen de zes gearresteerden "om zichzelf te beschermen".

"We zijn van mening dat dit de eerste keer is geweest dat Josh drugs heeft gebruikt en het heeft een fatale afloop gehad," zei ze. "Het is een vreselijk tragedie voor zijn familie."

