Exclusief voor abonnees Rouwautochauffeur Willem (65) stierf ‘in het harnas’ toen hij een overleden coronapatiënt ophaalde Rachel van Kommer Bron: AD.nl

01 april 2020

10u57 0 De Nederlandse rouwautochauffeur Willem de Groot (65) stond met een collega in een ziekenhuis in Tilburg om een overleden coronapatiënt terug naar Utrecht te brengen, toen hij zelf onwel werd. Een paar uur later overleed hij aan de gevolgen van een hartaanval. Volgens zijn werkgever stierf De Groot ‘in het harnas’. “Dit werk was zijn leven.”

Al 26 jaar bracht Willem de Groot uit Maarssen (provincie Utrecht) voor Barbara Uitvaartverzorging in Utrecht en omgeving overledenen naar hun laatste rustplaats of haalde hen kort na het overlijden op. Zo ook vorige week donderdag, toen hij met een collega naar het Elizabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg (Noord-Brabant) reed om daar het lichaam van een overleden coronapatiënt op te halen. De Groot en zijn collega moesten bij het ziekenhuis wachten, omdat een aantal andere rouwauto’s nog voor hen stond.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen