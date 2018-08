Routinebezoek aan huisarts redt vrouw die schijnbaar nog maar 24 uur te leven had Karen Van Eyken

06 augustus 2018

12u00

Bron: Yahoo News, Daily Mail 0 Renae Williamson gaat met barstende hoofdpijn naar de huisarts. Ze denkt dat ze migraine heeft. Maar blijkbaar heeft ze maar 24 uur te leven indien er niet snel zou ingegrepen worden. Het routinebezoek aan de dokter zet het leven van de 40-jarige Australische vrouw compleet op zijn kop. Nu doet ze voor het eerst haar verhaal.

We schrijven juli 2017. Renae heeft al vier dagen hevige hoofdpijn, maar is in de veronderstelling dat het om migraine gaat. Op aanraden van haar tweelingzus gaat ze naar de huisarts die haar op zijn beurt doorstuurt naar het ziekenhuis voor een MRI.

"Ik wist niet dat dit mijn leven voorgoed ging veranderen", zegt de vrouw uit Perth.

Schokkende diagnose

Renae krijgt immers een schokkende diagnose. De MRI brengt namelijk aan het licht dat ze twee hersentumoren heeft.

"Een tumor van 2,2 cm veroorzaakte zo veel zwelling in mijn hersenen dat ik maar 24 uur te leven had indien er niet snel iets gedaan werd", vertelt ze.

Op 21 juli 2017 slaagt de neurochirurg erin om de grootse tumor met succes te verwijderen. Ze moet twee weken van de ingreep herstellen. Maar eens thuis blijkt er hersenvocht uit haar wonde te lekken. Er moet een tweede ingreep gebeuren.

"Ik heb zo veel gehuild. Ik voelde me volkomen hulpeloos. Voor de eerste keer was ik bang en nerveus over wat er met me gebeurde," verklaart ze.

Op dat moment verneemt Renae dat ze ook nog eens huidkanker heeft, naast haar reeds ontdekte hersentumoren. Het gaat om melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker.

De vrouw krijgt een dure combinatie van behandelingen en medicijnen om zowel haar hersentumor als haar melanoom onder controle te krijgen. De verschrikkelijke diagnose en de dure behandelingen zetten een reeks gebeurtenissen in gang, waardoor haar leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

Appartement verkocht

"Ik heb mijn studie verpleegkunde moeten opgeven. We hebben ons appartement moeten verkopen om de kosten te kunnen dragen die gepaard gaan met mijn kankerbehandeling", legt ze uit.

"We kunnen het ons niet veroorloven om uit te gaan. Zelfs een simpele maaltijd buitenhuis kan niet meer. Als we geen verjaardagsbonnen van vrienden zouden ontvangen, zouden we helemaal niet naar de film kunnen gaan."

Renae is in april gestart met een GoFundMe-pagina om geld in te zamelen voor haar peperdure kankerbehandeling. Door nu haar verhaal te doen, hoopt ze het bewustzijn rond hersentumoren en melanoom te verhogen.