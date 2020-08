Routine-oefening loopt fout: Amerikaanse marine stopt zoektocht naar zeven mariniers en matroos SVM

02 augustus 2020

11u21

Bron: Belga 0 De Amerikaanse marine heeft een grootscheepse zoektocht naar zeven vermiste mariniers en een matroos voor de kust van Californië beëindigd. De autoriteiten nemen aan dat de acht slachtoffers overleden zijn.

De mariniers en de matroos deden op 30 juli mee aan een routine-oefening. Zij zaten samen met acht andere mariniers in een amfibievoertuig, dat plotseling zonk. De laatste groep kon opgevist worden, maar voor een van hen kwam alle hulp te laat. Twee anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Ondanks de inzet van schepen en helikopters leverde de zoektocht naar de overige acht slachtoffers niets meer op. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.