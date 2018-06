Round-up: de historische handdruk die tot vrede moet leiden jv

12 juni 2018

08u13 0 Rond drie uur vannacht schudde de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore de hand van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim leek bij dat historische moment wat nerveuzer dan The Donald. De twee ondertekenden na de lunch samen een document, dat het vredesproces in gang moet steken. Trump nodigde Kim Jong-un alvast uit op het Witte Huis om verder te onderhandelen over de denuclearisatie.

Donald Trump vond dat de ontmoeting zeer vlot verliep. "Het gaat goed, we hadden een fantastische ontmoeting, veel vooruitgang geboekt, echt heel positief", zei een erg enthousiaste Amerikaanse president na de eerste kennismaking. "Het ging beter dan wat iedereen verwacht had, van de bovenste plank, heel goed", aldus Trump, die al meteen aankondigde dat de twee leiders samen een inhoudelijk niet nader bepaald document zouden ondertekenen. Dat gebeurde daarna ook, wat niet gepland was in het oorspronkelijke officiële schema van de ontmoeting.

Nog vóór dat tweede historische moment liet Trump aan Kim Jong-un trots The Beast zien, de beruchte presidentiële limousine. Een ideale ijsbreker, want de Noord-Koreaanse leider is naar verluidt gek op wagens.

Vanochtend vroeg onze tijd reden Donald Trump en Kim Jong-un elk met hun eigen gevolg vanaf hun hotel naar het vakantie-eilandje Sentosa, waar de topontmoeting plaatsvond. Trump kwam er eerst aan.

Kim Jong-un stapte van de linkerkant het bordes van het Capella-hotel op, Trump van de rechterkant, om elkaar de langverwachte, historische handdruk te geven. Daarna trokken de twee leiders zich terug voor een gesprek van drie kwartier. Dat eindigde al lachend en pratend. De sfeer zat goed, bevestigden ze allebei. Kim Jong-un verwees naar de ontmoeting als "een vorm van fantasie... uit een sciencefiction film". Toen was het tijd voor de werklunch.

De dialoog tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea is nu opgestart, maar beide partijen beseffen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. "De diepgewortelde, vijandige relatie en de Noord-Koreaanse nucleaire kwestie kunnen niet opgelost worden met één ontmoeting tussen leiders", zei Trump. "Zelfs nadat de twee leiders de dialoog opgestart hebben, is er nood aan een lang proces dat één of twee jaar kan duren of zelfs langer om de problemen op te lossen."

De president koestert de hoop dat dit zal leiden tot een officieel einde van de Koreaanse oorlog, die in 1953 enkel werd afgerond met een wapenstilstand en niet met een vredesakkoord. De volgende stap in het hele vredesproces zal waarschijnlijk gezet worden in het Witte Huis.

Intussen is het afwachten of ook de relatie op Twitter tussen de twee leiders gemoedelijker blijft. Later op de dag zou er ook meer duidelijkheid komen over de inhoud van de gezamenlijke verklaring die ondertekend werd.