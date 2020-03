Rouhani: “Iran zal corona en Amerikaanse sancties overwinnen”

Belga

20 maart 2020

11u13 0 De Iraanse president Hassan Rouhani heeft zich ter gelegenheid van het Perzische Nieuwjaar optimistisch getoond over de coronacrisis in zijn land, dat zwaar getroffen is door het virus.

“We zijn het voorbije jaar voor twee grote uitdagingen komen te staan, die we in het nieuwe jaar allebei zullen overwinnen", zei Rouhani vrijdag. Hij verwees daarmee ook naar de Amerikaanse sancties in verband met het nucleaire conflict met de Verenigde Staten.

Het coronavirus noemde Rouhani een “ongenode gast”, die Iran snel zal verdrijven. De Amerikaanse sancties hebben de Iraanse economie, en de oliesector in het bijzonder, verzwakt, maar het land zal ook die problemen aankunnen, aldus de president op de staatstelevisie.

Het aantal coronadoden in Iran lag donderdag officieel op 1.284, het aantal geregistreerde besmettingen op ruim achttienduizend. De meeste besmettingen deden zich in de hoofdstad Teheran voor (4.400). Tegelijk konden volgens de officiële cijfers zesduizend herstelde patiënten de ziekenhuizen verlaten, onder wie ook een 103 jaar oude vrouw.

