Rouhani: “Gesprekken met VS mogelijk als ze zich opnieuw aansluiten bij kernakkoord uit 2015" kv

25 augustus 2020

17u43

Bron: Reuters 1 Als de Verenigde Staten een overeenkomst willen bereiken met Iran, moeten ze zich eerst opnieuw aansluiten bij het nucleaire akkoord uit 2015. Dat zei de Iraanse president Hassan Rouhani vandaag. Onder president Trump trokken de VS zich in 2018 terug uit het akkoord, omdat het volgens hem niet ver genoeg ging. Trump wil een nieuwe, strengere overeenkomst, maar daar heeft Iran voorlopig geen oren naar.

“Washingtons beleid van maximale druk op Iran heeft voor 100 procent gefaald. Als Washington een overeenkomst wil met ons, moeten ze zich verontschuldigen omdat ze uit het akkoord stapten en terugkeren", zei Rouhani vandaag tijdens een persconferentie.

Toen de VS zich in 2018 uit het akkoord terugtrokken, legde het land strenge economische sancties op aan Iran. Als reactie op Washingtons pogingen om hen onder druk te zetten, heeft Iran ondertussen de limieten voor uraniumverrijking geschonden die waren vastgelegd in het akkoord uit 2015.



Trump belooft nu dat hij binnen enkele weken na zijn herverkiezing in november een nieuwe deal zal sluiten met Iran, op voorwaarde dat hij herverkozen wordt. Met dat akkoord wil hij niet alleen de limieten voor uraniumverrijking opnieuw verstrengen, maar ook een einde maken aan het ballistisch rakettenprogramma van het land en hun inmenging in conflicten in het Midden-Oosten.

“Trump praat veel... De volgende president, of het Trump is of iemand anders, moet een andere houding aannemen tegenover Iran", zei Rouhani vandaag.

Vorige week kondigden de VS aan dat ze het zogenaamde snapbackmechanisme binnen de VN-Veiligheidsraad willen activeren om weer internationale sancties op te leggen aan Iran. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, die samen met Rusland en China wel deel blijven uitmaken van het kernakkoord, wijzen er echter op dat het snapbackmechanisme deel uitmaakt van het nucleaire akkoord uit 2015, waarvan de VS ondertussen geen deel meer uitmaken en ze er zich dus ook niet op kan beroepen. Bovendien zullen verdere sancties alle pogingen om de Iraanse nucleaire activiteit aan banden te leggen alleen maar bemoeilijken, klinkt het.

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland maken zich echter wel zorgen om het feit dat het Iraanse wapenembargo in oktober afloopt.

