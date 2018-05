Rottweiler valt in Duitsland plots voorbijgangers aan en wordt doodgeschoten door politie ADN

27 mei 2018

10u26

Bron: ANP 0 De politie in de Duitse stad München heeft een hond doodgeschoten die op straat vijf mensen heeft verwond. De rottweiler viel in eerste instantie voorbijgangers aan en beet vervolgens ook toegesnelde agenten.

De 26-jarige eigenaar en de politie slaagden er niet in om de hond, die niet was aangelijnd, te kalmeren. Daarop besloot een agent om de rottweiler neer te schieten.

Het incident had plaats op een binnenplaats, in de buurt van het hoofdstation van de Beierse hoofdstad. De vijf gewonden, onder wie twee agenten, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet duidelijk.