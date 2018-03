Rottweiler bijt Australische baby Kamillah dood op straat in haar buggy jv

04 maart 2018

10u22

Bron: Daily Telegraph 1 De kleine Kamillah Jones is niet ouder dan 1 jaar geworden. De baby zat tijdens een wandeling met haar mama in haar kinderwagen toen een rottweiler in Inverell over een hek zou gesprongen zijn en Kamillah aanviel. Het meisje overleefde het niet.

Ida Boney, de tante van Kamillah, deed het verhaal op Facebook. Kamillah was met haar mama in de kinderwagen op weg naar haar grootmoeder, amper een paar straten verder. "Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe de moeder met heel haar lichaam vocht om haar babymeisje het leven te redden", zei Boney. "Onze familie verliest een kindje dat nooit de kans kreeg om haar leven te leven."

De hulpdiensten werden om 14u20 opgeroepen naar Greaves street in Inverell, een goeie 400 km van Brisbane, nadat de rottweiler de baby had aangevallen. Het kind bleek levensgevaarlijk gewond. Ze werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed onderweg aan haar verwondingen.

Aanvankelijk werd gezegd dat de hond die van het getroffen gezin, dat nog maar pas verhuisd was naar de buurt, zelf was en dat het dramatische incident zich had voorgedaan in hun tuin tijdens een barbecue. Maar dat kopte niet. De politie zegt nog altijd niet te weten wie de eigenaar van de hond is en onderzoekt de zaak.