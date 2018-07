Rotterdamse politie vindt duizenden kilo's hasj in bedrijf

28 juli 2018

Bij een Rotterdams bedrijf dat in oud ijzer zou handelen, heeft de politie een grote drugsvangst gedaan. In grote zakken zat een mengsel van waarschijnlijk hasj en cacao, 8.000 kilo in totaal.