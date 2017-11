Rotterdammer krijgt 4 jaar cel voor voorbereiden terreuraanslag ADN

14u34

Bron: ANP 0 ANP - De 31-jarige Jaouad A. is vandaag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot vier jaar cel voor het plegen van voorbereidingen voor een terroristische aanslag. De Rotterdammer werd vorig jaar in december opgepakt. In zijn huis en kelderbox werden een machinegeweer, munitie, zwaar vuurwerk en een vlag van Islamitische Staat (IS) gevonden.

De rechtbank acht bewezen dat A. schuldig is aan het "actief zoeken naar, verschaffen en voorhanden hebben van informatie over het radicale, extremistische gedachtegoed van de gewapende jihadstrijd". Op zijn computer werd ook een instructie gevonden voor het maken van bommen en bomgordels. De rechtbank concludeert daarom dat de man van plan was een aanslag te plegen.

De Rotterdammer kon na informatie van de opsporingsdiensten worden aangehouden. A. zelf ontkent dat hij een aanslag wilde plegen. Het IS-materiaal had hij gelezen en bekeken voor "onderzoek", het vuurwerk was bestemd voor de verkoop en de kalasjnikov AK47 was hij niet van plan te gebruiken, verklaarde hij eerder tegenover de politie.

Er was acht jaar cel tegen de man geëist. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak.